Zaccagni: “Non sono sorpreso da questa Lazio. La classifica si guarda”

Protagonista al Salone d'Oro del CONI, in occasione della cerimonia di premiazione della 41a edizione del premio Beppe Viola, Mattia Zaccagni non ha nascosto la sua soddisfazione per lo straordinario momento vissuto dalla Lazio di Marco Baroni. La vittoria interna con il Bologna, peraltro, non ha fatto altro che consolidare le certezze dei biancocelesti, che continuano a navigare nelle zone nobili della classifica di Serie A.