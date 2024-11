Ajax-Lazio, Amsterdam vietata ai tifosi biancocelesti: "Non sono graditi"

Trasferta vietata ai tifosi laziali per la sfida di Europa League contro l'Ajax in programma per il 12 dicembre. I supporters della Lazio non potranno seguire la squadra ad Amsterdam dopo la decisione del capo della polizia, del procuratore generale e del sindaco della città. In precedenza, Ajax-Lazio è stata descritto dalla Uefa come una "partita ad alto rischio".