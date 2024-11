Baroni prima di Lazio-Ludogorets: "Cali di tensione? No, serve una grande prestazione"

"Sottovalutare l'avversario? Rischio che non contemplo. È la partita più importante della nostra Europa League, davanti ai nostri tifosi. Nessun calo di tensione, dobbiamo fare una grandissima prestazione, lo possiamo fare". Così Marco Baroni alla vigilia di Lazio-Ludogorets , gara valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League , che vede i biancocelesti proprio in testa.

Baroni: "Zaccagni da valutare"

La Lazio sta vivendo una stagione impressionante. Un punto dalla testa in Serie A, prima a punteggio pieno in Europa League. Sul momento Baroni ha commentato: "Nel calcio non esiste io, esiste il noi. Ci sono tutti, da voi allo staff, alla squadra e alla società. Domani è una grande occasione per noi, ci può avvicinare a un risultato importante. Affrontiamo una squadra tosta. Dobbiamo rimanere concentrati. Dobbiamo provare a essere competitivi in tutte le competizioni, lo dobbiamo a tutti". Per la partita, potrebbero non esserci due giocatori fondamentali: "Zaccagni ha preso una contusione, così come Romagnoli che ha avuto un piccolo problemino. Sono da valutare".