FAVOLAZIO, ecco il libro che racconta la storia biancoceleste

Sorpresi da un acquazzone mentre sono al parco, seduti su una panchina e protetti dall’ombrello, il piccolo Giorgio e suo nonno iniziano a parlare della Lazio arrivando al cuore di una passione che si rinnova giorno dopo giorno, partita dopo partita, stagione dopo stagione, anno dopo anno, nonostante le difficoltà che, come la pioggia all’improvviso, si affacciano sul nostro cammino. Ma così come dopo la pioggia c’è sempre il Sole, così dopo una sconfitta ci sarà sempre una vittoria. Basta imparare ad affrontare nel miglior modo possibile gli eventi che la vita e la natura ci mettono davanti. “Perché noi siamo Laziali. E quelli come noi restano sempre. Perché hanno imparato ad aspettare. Non fuggono mai”. Con i testi romanticamente immersivi di Alessandro Aquilino e le splendide illustrazioni evocative di Andrea Pecchia, illustratore pluripremiato di caratura europea, “FAVOLAZIO” è la cronaca di un viaggio. Un viaggio a ritroso nella storia della Lazio ma anche un viaggio emozionante che conduce dritto alle radici della lazialità.

Edito da Ultra Sport, in collaborazione con S.S.Lazio Marketing S.p.A., “FAVOLAZIO” sarà disponibile in tutte le librerie e in tutti i Lazio Style dal 19 novembre.