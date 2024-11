Lazio-Ludogorets 0-0: gol e highlights della partita di Europa League

La Lazio pareggia 0-0 con il Ludogorets in questa quinta giornata di Europa League. I biancocelesti si fermano a quattro vittorie di fila in campo internazionale, ma con il punto ottenuto restano primi in classifica e qualificazione (almeno) ai playoff praticamente certa. Partita senza particolari emozioni allo Stadio Olimpico di Roma, se non una traversa colpita da Guendouzi nel secondo tempo e la mancata concessione del penalty agli uomini di Baroni da parte dell'arbitro Strukan, per un contatto su Isaksen.