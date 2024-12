Baroni diretta prima di Lazio-Napoli di Coppa Italia: segui la conferenza LIVE

ROMA - Il primo atto è all'Olimpico e vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia, il secondo andrà in scena al Maradona e avrà la parvenza di un primo scontro-scudetto: in tre giorni Lazio e Napoli si affrontano due volte per proseguire in coppa e sognare in campionato. Marco Baroni in conferenza stampa presenta la (doppia) sfida contro Conte: segui in diretta le parole del tecnico biancoceleste.

14:39

Il recupero di Dia

"E' anomalo affrontare due volte la stessa squadra in pochi giorni, ma sono due gare diverse. Alla seconda penserò dopo, cerchiamo di fare bene. Dia? Domani non credo ci sarà, ma è possibile un recupero per domenica".

14:32

Baroni e il pensiero per Bove

"Da parte mia e della società un grande abbraccio e un saluto a Edoardo Bove. Siamo tutti vicini a lui, alla famiglia e alla Fiorentina. Forza, forza".

14:29

Baroni: "Tengo in considerazione anche Hysaj, Basic e Akpa"

"Hysaj, Akpa e Basic si allenano con noi, per domani li tengo in considerazione per il rispetto per come si sono sempre comportati. Per gli altri devo valutare, oggi capirò. Noi non abbiamo seconde linee, chi va in campo è titolare, tutti stanno dando un grande contributo".

14:25

Baroni: "Napoli test per misurarci"

"Mi aspetto una bella partita, il Napoli è di altissimo livello, è solido al di là dei cambi, è ostico da affrontare, ma lo sappiamo. E' un test importante con cui vogliamo misurarci, sarà una partita vera, viva, accesa".

14:21

Baroni: "Castrovilli è pronto, per Tavares non getto la spugna"

"Infortunati? Ci sono giocatori pronti al rientro, ieri Castrovilli si è allenato, sta bene, può fare qualche minuto, mi ha dato la disponibilità, questo è positivo, lo vogliamo riportare dentro. Oggi vediamo se possiamo recuperare chi è uscito un po' così da Parma. Tavares? Per questa partita non c'è, ma non getto la spugna per la prossima".

14:17

Baroni sugli errori arbitrali

"Ci mancano dei punti per errori arbitrali? Tutto alla fine si equilibra, non porto la squadra su quel terreno, abbiamo fiducia in tutto e tutti. Non voglio parlare di errori, queste situazioni vanno gestite e noi abbiamo analizzato gli errori".

14:11

Baroni: "Parma? L'episodio ci ha innervositi"

"Ludogorets? E' stata una gara particolare, la squadra ha creato e giocato. Io guardo quello che si fa e non quello che si ottiene, purtroppo non siamo riusciti, ci è mancata un po' di determinazione sotto porta e non siamo stati fortunati negli episodi. Con il Parma c'è stato quell'episodio che ci ha innervosito, però abbiamo sempre creato e giocato. Abbiamo analizzato gli errori per crescere. A me la squadra è piaciuta, ha creato tanto, ma non siamo contenti del risultato".

14:07

Baroni: "Teniamo alla Coppa Italia. Napoli primo meritatamente"

"E' una competizione a cui teniamo, la squadra ha lavorato con attenzione, anche se abbiamo qualche defezione. Proviamo a recuperare qualcuno. Giochiamo con la prima in classifica, meritamente prima, vogliamo fare bene".

14:04

Tabù Napoli

Il Napoli è stato eliminato nelle ultime tre occasioni in cui ha giocato gli ottavi di finale di Coppa Italia (una volta dopo i supplementari e una dopo i rigori), dopo che aveva passato il turno in tutte le precedenti otto occasioni.

13:50

I numeri di Lazio-Napoli in Coppa Italia

La Lazio ha affrontato 21 volte il Napoli in Coppa Italia, vincendo in 9 occasioni, contro nessuna squadra ha ottenuto più successi nella competizione (9 anche contro la Juventus, ma in 27 confronti) – 4 pareggi e 8 successi partenopei completano il bilancio.

La Lazio è imbattuta nelle ultime 5 partite casalinghe contro il Napoli in Coppa Italia (3V, 2N), con l’ultima sconfitta arrivata il 27 agosto 1986.

In ciascuno degli ultimi 6 confronti in Coppa Italia tra Lazio e Napoli, i campani non sono mai riusciti a segnare più di una rete. In generale, solo contro la Roma (9) la formazione partenopea è rimasta a secco di gol in più match rispetto a quanto fatto contro i biancocelesti (6) nella sua storia nel torneo.

Lazio e Napoli si sono già incrociate 2 volte agli ottavi di finale di Coppa Italia, in sfide andata e ritorno: nel 1997/98 e nel 2007/08 – in entrambi i casi sono passati al turno successivo i biancocelesti.

13:43

Lazio-Napoli due volte in tre giorni

Domani, giovedì, la Lazio accoglie il Napoli per la Coppa Italia. L'8 dicembre invece è in programma la gara di campionato al Maradona alle 20:45.

13:30

A che ora parla Baroni

La conferenza di Baroni è in programma alle 14 presso la sala stampa del centro sportivo di Formello.

