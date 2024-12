Baroni garantisce: "Questa Lazio ha ancora ampi margini di crescita"

La Lazio reagisce subito alla sconfitta di Parma e si prende i quarti di finale di Coppa Italia, eliminando il Napoli capolista e prossimo rivale dei biancocelesti in campionato. Una serata che soddisfa pienamente il tecnico dei biancocelesti, Marco Baroni , che commenta così la prestazione dei suoi: "Il processo di crescita della squadra continua ed è merito di questi ragazzi. È bello allenare questa squadra, che ha ancora ampi margini di miglioramento. L'obiettivo era passare il turno ma sono contento di come abbiamo interpretato la gara, giocando anche una buona partita".

Complimenti ad Hysaj e Noslin

Baroni si sofferma poi in particolare sulle prestazioni di Hysaj, schierato per la prima volta in stagione, e dell'eroe della serata Noslin: "Hysaj ha giocato una grande partita e sono felice per lui, pur essendo fuori lista ci ha sempre dato una mano e stasera l'ho voluto premiare. Noslin è un ragazzo che conosco bene e che ha grandi qualità morali, lavora sodo e vuole sempre migliorarsi. Avrà il suo spazio e tempo per crescere".

Una squadra di qualità

Il tecnico biancoceleste, infine, chiarisce una volta di più i concetti ripetuti dall'inizio della stagione: "Questa squadra ha qualità e deve sempre giocare a pallone. I ragazzi lo hanno capito e ci stanno dando dentro, perché hanno capito che con tre competizioni da affrontare c'è bisogno dell'aiuto e della partecipazione di tutti. Non voglio sentir parlare di seconde linee, qui ci sono solo titolari".