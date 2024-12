Lazio, un altro lutto: addio a Francesco Rosci, il fratello di Flavio

ROMA - Sempre insieme, Francesco e Flavio Rosci . E ora sono lassù ancora una volta abbracciati. La Lazio piange anche Francesco, un mese dopo l’addio di Flavio. I due gemelli, tifosissimi biancocelesti, combattevano da anni contro la malattia di Batten. In un mese circa se ne sono andati via tutti e due, lasciando un enorme vuoti nel mondo Lazio.

Il saluto di mamma Paola e il cordoglio della Lazio

Su Facebook il messaggio di addio della mamma Paola: “Il nostro caro dolce amore Francesco ci ha lasciati per andarsi a riprendere con tutte le forze quella metà di cuore che aveva perso e che ora ha raggiunto e si è ripreso. Caro amore non possiamo che sperare ora con tutto il cuore, anche se devastati da un dolore lacerante, di saperti vicino al tuo Flavio, a ridere e a dirvi quelle cose incomprensibili per noi ma che solo voi due capivate. Solo questo ci può consolare. Ti abbiamo amato immensamente Franci…tantissimo. Corri da Flavio amore grande. Corri da lui". Anche la Lazio con un comunicato ha espresso il proprio cordoglio: “Ciao Francesco! Claudio, Cristina, Enrico e tutti i tuoi amici della Società Sportiva Lazio alzando gli occhi vedono volare fiera un'altra aquila nel cielo", si legge.