Baroni dopo Napoli-Lazio: "La prima sfida è con noi stessi, Noslin..."

Marco Baroni non ha nascosto la sua soddisfazione ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Lazio per 1-0 al Maradona contro il Napoli : "Siamo contenti. È una bella partita, giocata bene come volevamo. Ho detto alla squadra che sono degli esami per noi: vogliamo partite difficili, contro squadre difficili per alzare il nostro livello, per essere più competitivi. Complimenti a tutti, a chi è partito dall'inizio e a chi è entrato".

Baroni esalta la Lazio: "Ci autoalimentiamo"

Baroni ha aggiunto: "Noi con questi ragazzi da subito abbiamo avuta grande disponibilità, ci autoalimentiamo. È un gruppo che lavora, che ha cultura. Il primo confronto lo dobbiamo fare con noi stessi: io dico loro che queste partite alzano il nostro livello, ma la prima sfida è contro di noi, per dimostrare a noi stessi di essere al livello di quelli forti e costruiti per vincere. Noi vogliamo ben figurare attraverso il gioco, perché la squadra sa fare questo. Oggi lo abbiamo fatto, tranne gli ultimi 15' del primo tempo dove ci siamo un pochettino innervositi e il Napoli è stato pericoloso. Questa squadra deve giocare e lo sa far bene, noi lavoriamo per crescere ogni settimana".

Baroni su Noslin e Dele-Bashiur

Baroni ha proseguito: "Noslin deve crescere, fare il suo percorso. Noi fra tre giorni abbiamo una partita fondamentale e lo spazio c'è per tutti perché tutti lavorano. Non voglio parlare di riserve perché tutti mi mettono in difficoltà. Lavoriamo tutti nella stessa direzione, poi qualche ragazzo è più pronto e qualcuno meno. Oggi Dele-Bashiru alla sua prima partita importante ha fatto bene, e noi lo aiuteremo a crescere, quindi adesso voglio che però la squadra mantenga l'umiltà perché eè su questo che lavoriamo. Questo è un percorso lungo fatto di lavoro, sacrificio e umiltà".

Baroni e la Lazio a 3 punti dal primo posto

Lazio a 3 punti dal primo posto in classifica. Baroni ha concluso: "Il nostro obiettivo è migliorare nel lavoro e quando ci sono queste partite siamo felici, ci danno spessore e le vogliamo. Ecco perché dico ai ragazzi che la prima sfida è con noi stessi. Io so di avere una squadra forte, ma so anche benissimo che dobbiamo rimanere sempre attaccati al lavoro, perché si dura fatica a salire e ci vuole un attimo a scendere. Conosco benissimo il campionato e le squadre in testa, quindi dobbiamo affrontarle con questo piglio di consapevolezza e personalità".