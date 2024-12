Lazio nel regno di Cruijff e Van Basten

L’Ajax conserva fascino e prestigio. Il suo museo, che si trova vicino alla Cruijff Arena, è un viaggio nel tempo: settantacinque trofei, dai trentasei titoli in Eredivisie alle quattro Coppe dei Campioni. Sta attraversando, però, una fase di ricostruzione. Non vince il campionato olandese dal 2022: ha visto festeggiare prima il Feyenoord e poi il Psv Eindhoven. Ha chiuso le ultime due stagioni al terzo e al quinto posto, cambiando sei allenatori: Schreuder, Heitinga, Steijn, Maduro, Van’t Schip e da luglio si è affidato a Francesco Farioli, trentacinque anni, toscano di Barga, provincia di Lucca, un’intuizione di Louis Van Gaal, consulente esterno del consiglio di amministrazione. Primo manager italiano nella storia del club biancorosso, che dal 1998 - dopo il danese Morten Olsen - non aveva mai assunto tecnici stranieri. Nel college del centro sportivo De Toekomst si cercano altri De Ligt e De Jong. Lento e complesso il ricambio generazionale. Nove punti di distacco dal Psv, in classifica l’Ajax viene preceduto anche dall’Utrecht. Domenica ha perso 2-1 sul campo dell’Az Alkmaar. Terza sconfitta stagionale dopo quelle con il Nac Breda (2-1) e la Real Sociedad (2-0). La ricostruzione è ripartita intorno a dieci under 22: Hato, Godts, Hlynsson, Rensch, Kaplan, Taylor, Rasmussen, Fitz-Jim, Brobbey e Mannsverk. Il capitano è Klaassen, bocciato dall’Inter e rigenerato da Farioli: sei gol in Eredivisie, preso da svincolato a metà settembre e non utilizzabile in Europa. Rugani è una riserva. Sutalo si occuperà di Castellanos: il croato era stato seguito dalla Juve.

La Lazio vuole farsi conoscere e raccontare per il suo calcio totale anche ad Amsterdam, nella casa dove sono cresciuti Cruijff e Van Basten. È l’unico club italiano imbattuto in Europa: quattro vittorie, un pareggio, tre punti in più dell’Ajax, undici gol segnati, due subiti, solo il 14% di passaggi sbagliati, 29 tiri nello specchio, due traverse, un palo. Si presenta con una credibilità nel vecchio regno di Rinus Michels e Stefan Kovacs, gli inventori di un sistema - il Totaalvoetbal - che continua a fare moda e tendenza da oltre mezzo secolo. Il 4-3-3 di Farioli deve ancora trovare un equilibrio: settanta reti realizzate e trentaquattro incassate in ventisei partite. La Lazio è bellezza e modernità: l’Uefa, sui suoi canali, l’ha celebrata. È la sorpresa di questi quattro mesi. Baroni ha portato maturità, dedizione, armonia, un’idea tattica e di lavoro in cui difensori, mediani e attaccanti si scambiano ruoli e compiti. Ha restituito una centralità alla ricerca del divertimento. Schemi, meccanismi e libertà: quella di seguire l’istinto e il talento, senza piegarsi alla ritualità di un modulo. L’importanza del collettivo, nei suoi discorsi, non ha mai avuto un significato virtuale. Nel 2020 era in serie B, dopo tredici giornate aveva sostituito Toscano sulla panchina della Reggina, ora è in corsa per il premio di allenatore dell’anno. Nel 2024, considerando anche i sei mesi al timone del Verona, solo Inzaghi, Gasperini e Thiago Motta hanno conquistato più punti di Baroni. Ha introdotto una nuova cultura. A Formello si ragiona come in una cooperativa, conta la reciproca collaborazione. Tutti si sentono dentro la vita della Lazio. È il pensiero comune che orienta la quotidianità. C’è un video sui social che aiuta a comprendere ogni sfumatura di questa squadra: i suoi pensieri e la sua mentalità. La scena è stata ripresa con uno smartphone sotto la curva Nord. Guendouzi, Pedro, Noslin e Isaksen ballano e cantano. Partecipano allo show anche i compagni rimasti per novanta minuti con la giacca a vento e la tuta. La partita è finita, ma continua la voglia di stare insieme.