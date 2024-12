Lazio, gol in vetrina: Baroni è riuscito a valorizzare tutti

Il teorema Baroni è “negli ultimi 30 metri fate quello che volete” . Il calcio d’attacco della Lazio si fonda sulla libertà d’espressione, d’invenzione, di conclusione. Così ha ridato credibilità e potenza ad un reparto che l’anno scorso era spuntato e inconcludente. Ha rianimato e riarmato la Lazio sbloccando uno dopo l’altro tutti i suoi interpreti. Prima Castellanos, Dia e Zaccagni. Poi Pedro. A seguire Isaksen, Noslin e Tchaouna. E’ nato un attacco a sette punte, si compone differentemente in Italia ed Europa. Lo score di Castellanos : 8 gol, 6 in Italia e 2 in Europa. Lo status di Dia : 6 gol, 4 in A, 2 in Europa. Il biglietto da visita di Zaccagni : 6 gol, 5 in A, uno in Europa. Il curriculum infinito di Pedro : 7 colpi, 3 in A, 4 in Europa. Il contributo di Isaksen : 3 gol, 2 in A, uno in Europa. L’esplosione di Noslin : 5 gol, 2 in A, 3 in Coppa Italia. I graffi di Tchaouna : 2 gol, uno in A, uno in Europa. Totale: 37 gol su 47 totali .

Lazio, quinto attacco in Europa

Trentasette colpi che proiettano la Lazio ai primi posti tra gli attacchi d’Europa. Considerando tutte le competizioni, e le squadre inserite nei big-5 campionati, viene fuori questo calcolo: il reparto d’attacco della Lazio è in scia a quelli di Barcellona (59 gol), Bayern Monaco 55, Chelsea 50 e Liverpool 40 (fino alle partite di campionati e Coppe che hanno preceduto questo week-end). Un quinto posto di grande livello per un reparto che in estate era poco accreditato. Potenza del calcio offensivo, libero, di Baroni. E’ riuscito a ridare sicurezza a Castellanos, non più schiacciato dall’ombra di Ciro. Ha ridato spirito a Dia, chiuso a Salerno, ai margini dopo la querelle con Iervolino. Ha rimesso Zaccagni davanti, da ala, permettendogli di seguire l’istinto. Ha ridato verve a Pedro, rinato a 37 anni. E ha lavorato su Isaksen, su Noslin, su Tchaouna. Quest’ultimi tre sono stati le sorprese dell’ultima settimana. Isaksen ha sempre difettato in zona gol, il tecnico gli chiedeva di puntare l’uomo, di crederci. Il gol di Napoli è la sintesi del lavoro svolto in questi mesi, dell’opera di convincimento riuscita. Noslin aveva subito l’impatto con la Lazio, con l’Olimpico, con le pressioni. Baroni non ha smesso mai di crederci e ne sta raccogliendo i frutti. Tchaouna, con il gol di Amsterdam, ha dimostrato la sua crescita tattica e tecnica. Ha puntato l’area olandese, decentrandosi. La stoccata è stata precisa.

Lazio, sono tutti decisivi

Sette punte tra centravanti, ali e jolly. Tutte utilizzabili nei due moduli, il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Baroni sta facendo giocare chiunque e gli attaccanti gli stanno segnando. Qualcuno ha ingranato subito, qualcuno a scoppio ritardato. Conta poter contare su un bottino di gol che inizia ad essere preziosissimo e che può essere ancora più pesante. Si temeva fosse il reparto meno attrezzato per competere da subito, il meno esperto, il più prevedibile. E’ successo esattamente il contrario. L’attacco della Lazio è tra i più temuti e imprevedibili, tra i più duttili. Castellanos e Dia sanno scambiarsi i ruoli ed entrambi non danno punti di riferimento. Zaccagni s’abbassa a centrocampo, nascono spesso così le azioni più trancianti. Pedro è Pedro. Noslin, per Baroni, può coprire tutti i ruoli del fronte offensivo. Isaksen e Tchaouna stanno imparando a sgusciare e ad aiutare in fase difensiva. Contro l’Inter mancherà solo Castellanos, squalificato. E’ il momento di essere tutti decisivi.