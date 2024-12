Lazio, Castrovilli: un mese per decidere il suo futuro

Castrovilli sì, Castrovilli no? Dal rientro dall’infortunio e dall’operazione di novembre si è visto per 17 minuti contro il Napoli in Coppa Italia. Panchina al Maradona, fuori in Europa perché non il lista. Da oggi a gennaio c’è un mese di tempo per capire se il centrocampista è effettivamente pronto per dare una mano alla Lazio. Lui non ha perso la speranza. Lo stesso Baroni l’ha sempre atteso sperando nella rinascita. E la società a novembre ha evitato di tagliarlo inserendo Akpa-Akpro (più di Basic) per tappare il buco a centrocampo. Gennaio sarà un bivio, si dovrà decidere se confermare la scelta o rivalutarla. Baroni ha bisogno come il pane di un mediano in più, precisamente di un mediano-mezzala adattabile nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1. Vecino è ancora ai box, non è detto che ce la faccia con l’Inter. Guendouzi e Rovella non possono giocarle tutte . La crescita di Dele-Bashiru non basta . Se la Lazio vuole provare a reggere l’urto della seconda parte di stagione andando avanti su tre fronti è necessario un innesto a centrocampo. Se Castrovilli continuerà a non giocare si arriverà al punto di decidere il da farsi insieme al giocatore. Sul tavolo potrebbe esserci la risoluzione o la cessione gratuita. Bisognerebbe accordarsi in due . E’ una scelta che s’intreccia al mercato invernale. La sua partenza è l’unica che può permettere al club di tesserare un over 22 altrimenti potrà acquistare solo un under 22. C’è una bella differenza. A Baroni servirebbe un giocatore pronto, di sicuro affidamento, capace di aggiungere forza al centrocampo.

Castrovilli, tutti gli scenari

Si deciderà tutto nelle prossime settimane. Castrovilli può avere nuove chance, toccherà a lui sfruttarle. Se rimarrà, sarà rinviato a fine anno il discorso legato al contratto, è in scadenza a giugno. Ma la Lazio si sta guardando attorno, tiene pronti due piani. Uno per un under 22 e uno d’emergenza per un over. I nomi rimbalzati nei giorni scorsi sono opzioni in corso di valutazione. Ci sono stati contatti, non ancora trattative. Belahyane del Verona stuzzicava da mediano-regista, s’è resa necessaria l’esigenza di rintracciare un mediano-mezzala. E’ stato offerto Tahirovic dell’Ajax, non si è andati avanti. Il diesse Fabiani valuta opzioni in Europa, si cerca una buona occasione, tecnica ed economica. L’idea è strappare un prestito con diritto di riscatto, l’obbligo solo in determinati casi, se spuntasse una vera occasione di sicuro affidamento.

Lazio, le cessioni

Un acquisto di base, poi cessioni. Vanno piazzati i fuori rosa. Akpa-Akpro è vicino al ritorno al Monza, se ci andrà si libererà a fine anno, è in scadenza. Il viaggio sarebbe di sola andata. Basic e Hysaj pesano per l’ingaggio, possono giocare solo in Coppa Italia. Il terzino albanese ha sfoderato una bella prestazione negli ottavi contro il Napoli, per il resto si vede solo in allenamento. E guadagna 2,8 milioni più bonus, il contratto scadrà nel 2026. E’ difficile pensare ad una sua uscita, ma il mercato è sempre imprevedibile. Sta a Hysaj decidere se vivere altri sei mesi come gli ultimi o andare almeno in prestito. Sempre che il club eventualmente interessato gli riconosca metà dei 2,8 milioni.