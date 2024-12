Tavares carica la Lazio: "Contro l'Inter una notte da ricordare"

"Sappiamo di affrontare una grande squadra che è in lotta per lo scudetto, sono i campioni d'Italia in carica. Noi, però, pensiamo solo a noi stessi e a fare una bella partita. Spero che sia una notte da ricordare e di conquistare una vittoria davanti ai nostri tifosi". Così Nuno Tavares alla vigilia di Lazio-Inter .

Tavares: "Desidero ottenere grandi risultati con la Lazio"

Il cursore di fascia mancina dei biancocelesti ha aggiunto: "Il mio desiderio è quello di ottenere trofei e grandi risultati con la Lazio. Così facendo sono certo che le cose andranno bene anche a livello personale. Siamo un bel gruppo unito e abbiamo una buona squadra per centrare i nostri obiettivi".

Tavares: "Baroni è molto umile, gestisce il gruppo in maniera incredibile"

Tavares ha concluso spiegando: "Sappiamo di giocare per un grande club, con tifosi incredibili che vogliamo rendere felici. Se siamo lassù è merito di come il mister guida la squadra, è molto umile. Gestisce il gruppo in maniera incredibile, punta su tutta la rosa. C'è una bella aria all'interno dello spogliatoio, tutti sanno che troveranno spazio dando il massimo in allenamento e in partita".