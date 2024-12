Lazio-Inter, le pagelle dei biancocelesti: Tavares schiacciato, Pedro non può stragiocare

Provedel 5

Sei gol da bersaglio umano. Scoraggiato sugli ultimi, alla disperata.

Marusic 4,5

Nasce da un suo rinvio l’azione dello 0-2 e lascia Dimarco indisturbato. Un punching ball da centrale.

Gila 6,5

Getta la spugna per giramenti di testa, dopo una mezzora di padronanza. Poi la difesa s’è aperta.

Gigot (28’ pt) sv

Perfido destino. Il tocco di braccio del rigore. Un calcione da Lautaro e una ginocchiata in testa da Dumfries. Una combo che l’ha rintontito. Fuori nell’intervallo. La fotografia della notte.

Lazzari (1’ st) 5

Ha la responsabilità del quinto gol.

Patric 5

Rimasto solo, torturato da tutti fino alla fine.

Nuno Tavares 4

Troppa pochezza. Spappolato da Dumfries. Era partito in tromba, con slalom e tiro. Poi il crollo. Non ha chiuso sul cross dello 0-2 e ancora prima non l’aveva messo in fuorigioco. Schiacciato sul gol.

Guendouzi 5,5

I soliti chilometri percorsi. Ma ha fatto solo mucchio.

Rovella 5

Ha trovato la forza di ribellarsi alle marcature, solo questa.

Isaksen 5

Un tiro rasoterra e il giallo fatto beccare a Bastoni. Poi, quella corrente d’aria, è stata tappata.

Tchaouna (12’ st) 4,5

Lancia l’Inter al quinto gol.

Pedro 4

Su Calhanoglu, solo strategia. Dal fallo su Barella è nato l’angolo che poi ha portato l’Inter al rigore. Non può stragiocare.

Dele-Bashiru (12’ st) 5,5

Ha lottato a partita strafinita.

Zaccagni 5,5

Uno slalom ubriacante, ma s’è inceppato sul più bello. Unica strabiliante incursione.

Castrovilli (35’ st) sv

Noslin 5

Tanto movimento, ma un contributo misero da centravanti.