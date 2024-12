Lazio, lesione muscolare per Vecino: il comunicato ufficiale

Esami strumentali per Matias Vecino. Il centrocampista biancoceleste, che ha giocato la sua ultima gara il 24 novembre scorso, sarà costretto ad un nuovo stop. La Lazio lo ha confermato in un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Matias Vecino è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata in allenamento. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero".

Vecino, il post dedicato ai tifosi

Il centrocampista uruguaiano ha pubblicato un messaggio su Instagram, ringraziando i tifosi biancocelesti per l'affetto e dando appuntamento a tutti "tra qualche settimana". "Amici Laziali, nonostante volessi tornare in campo prima possibile dovrò stare ancora fuori per un pò. Mi dispiace veramente non esserci in questo momento importante della stagione. Ma il tempo di lamentarsi è ormai alle spalle: nella mia testa c'è solo la volontà di recuperare bene e di tornare in campo per aiutare i miei compagni. Ci vedremo tra qualche settimana per andare a prenderci tutto!"