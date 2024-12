Pagelle Lecce-Lazio: tutti i voti. Gila da manuale, Castellanos show

Dopo un bel movimento, in piena area del Lecce, s’è fatto schermare da Baschirotto, perdendo l’attimo. Un gol in fuorigioco, l’unica azione non pasticciata.

In dubbio per un virus intestinale. Ringhioso, ma poco pericoloso.





Menomato da una botta di Coulibaly.



Azioni e palleggio sapienti, come il cross del gol.







Partitissima. Sponde da flipper, tacchi, un gran pallone per lanciare Isaksen, quello stop con giravolta e tiro. Ha iniziato l’azione del gol, chiusa col rigore. Sua l’idea, suoi i due tiri (uno parato da Falcone, uno da... Guilbert). Suo anche l’assist per Dia (gol in fuorigioco).