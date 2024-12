Giornata di esami per Pedro e Noslin , attualmente ai box per i rispettivi infortuni . Usciti malconci dalla trasferta di Lecce, che ha visto la Lazio trionfare grazie al gol di Marusic nel finale di gara , i due attaccanti si sono sottoposti ad accertamenti per chiarire condizioni e tempi di recupero .

Lazio, esami per Pedro e Noslin: le condizioni dei due attaccanti

Esami strumentali per Pedro e Noslin, a due giorni da Lecce-Lazio. L'attaccante spagnolo, vittima di un problema di natura muscolare, ha rassicurato un tifoso biancoceleste all'uscita da Villa Mafalda, con un laconico "sto bene". Un commento che fa ben sperare Baroni. L'olandese, invece, è arrivato in stampelle presso la struttura, dopo il trauma contusivo al piede destro che lo aveva visto uscire dolorante dal terreno di gioco del "Via del Mare". I due, chiaramente, non hanno preso parte all'allenamento di oggi, al pari del lungodegente Vecino e del partente Akpa Akpro, destinato al Monza. Sono entrambi a rischio per l'ultima sfida del 2024 con l'Atalanta di Gasperini e per l'attesissimo derby del prossimo 5 gennaio.

Infortuni Pedro e Noslin: il comunicato della Lazio

Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Pedro e Noslin: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez Ledesma è stato sottoposto oggi ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, riportata nel corso del match contro il Lecce. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.

Tijjani Noslin, anch’egli sottoposto ad esami presso Clinica Villa Mafalda, nel corso della stessa gara ha riportato un trauma contusivo distorsivo di media entità a carico della caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano".