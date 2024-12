Lazio, Baroni dopo il pari con l'Atalanta: "Nessun rammarico, grande prova"

Lazio-Atalanta 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Baroni dopo il pari della sua Lazio con l'Atalanta

"Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario importante e questo dà ancora più valore alla nostra prestazione - ha detto Baroni dopo il match ai microfoni di 'Sky Sport' -. Nessun rammarico, ma dobbiamo crescere nella capacità di gestire queste partite e lo faremo. Questa Lazio anche nelle difficoltà da tutto e lo fa con personalità e questo è quello che vobglio". Il tecnico della Lazio dunque promuove i suoi: "Nella ripresa ci è mancato il secondo gol, perché abbiamo avuto le occasioni per chiudere la partita, ma c'è da dire che eravamo pure un po' corti a livello numerico per le assenze. Peccato, perché la potevamo portare a casa ma quello che interessa a me è la prestazione. Dobbiamo consolidare la nostra identità e credo che stiamo crescendo partita dopo partita".

Le parole di Baroni su Dele-Bashiru e Rovella

Elogi per Dele-Bashiru, schierato da titolare e autore del momentaneo vantaggio laziale su un'azione studiata in fase di preparazione del match: "L'Atalanta ha capacità di portare pressione centrale, quindi abbiamo cercato di scaricare sul vertice e di trovare mobilità. Dele-Bashiru? Sono sicuro che ci darà una grande mano e sta crescendo. Ha grande gamba, magari nella ripresa serviva un po' più di qualità nel parcheggio ma avevamo diverse assenze. Al di là della vittoria sfumata sono contendo di questo tipo di prestazione". Applausi anche per Rovella, autore dell'assist per il nigeriano e protagonista di un'altra ottima prova: "Io voglio mobilità dai centrocampisti e lui è molto bravo in questo come Guendouzi. Sono sempre al centro del gioco e si scambiano spesso posizione. Rovella poi gestisce molto bene il pallone e io gli chiedo di rischiare anche qualcosa anche a rischio di sbagliare. Dele-Bashiru ha caratteristiche diverse da loro e stiamo cercando di 'costruirlo' in quel ruolo".

Baroni sul mercato e le voci su Fazzini

A Dazn il tecnico della Lazio fa 'catenaccio' sul mercato, che vede il club biancoceleste stringere nella trattativa per il centrocampista Fazzini dell'Empoli: "È evidente che ora siamo un po' in difficoltà a livello numerico - ha detto Baroni ai microfoni di 'Dazn' -, ma sono orgoglioso dei ragazzi con cui sto lavorando, soprattuto dopo la partita di oggi in cui hanno mostrato grande spirito. Io penso solo ad alzare il livello di quelli che ho".

