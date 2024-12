Lazio, Fabiani spiazza tutti: "Con l'Inter la partita che mi ha dato più gioia"

Il direttore sportivo della Lazio parla anche di mercato e di Jacopo Fazzini , uno dei grandi obiettivi del club biancoceleste per gennaio: "Fazzini è un ottimo giocatore, ce lo stanno mettendo in tutte le salse ora. Se c'è l' opportunità, la società non si tira indietro. Ma ci sono altri profili che stiamo visionando e su cui stiamo facendo delle riflessioni. Qualcosa sicuramente faremo. Il mercato di gennaio da sempre si chiama 'di riparazione'. Al netto di qualche piccolo disturbo che abbiamo avuto per infortuni o altro, c'è poco da riparare. Ma se vediamo che possiamo migliorare, lo dobbiamo fare. Non è un promessa ai tifosi, è una linea editoriale che ha la società. Non c'è alcun impedimento. Non faremo operazione per compiacimento, ma solo cose funzionali per il nostro progetto, altrimenti andiamo fuori dagli schemi che ci siamo prefissati". Fabiani ci tiene anche a sottolineare che "il mercato alla Lazio non lo fanno i social, i procuratori, ma gli operatori preposti al settore nella più totale condivisione all'interno del mondo Lazio. Questo modus operandi sta dando grandi soddisfazioni e consensi, non possiamo allontanarci da questo modo di fare. Basta poco per rovinare il giocattolo, incrinare i rapporti nello spogliatoio. Fazzini si o Fazzini no, vediamo. Di giocatori bravi e interessanti ce ne sono tanti altri. Però odio, a titolo personale, le forzature. Inflazionare un nome, a volte, non è positivo. Alla Lazio bisogna entrare in punta di piedi come hanno fatto gli altri, per poi farli sentire in una comfort zone che si sono creati. Prenderemo giocatori funzionali e condivisi da tutti quanti. Prima di Natale ci è venuto a trovare Milinkovic, che stava nell'ufficio con i magazzinieri a prendersi un caffé. I giocatori di cui parlo sono quelli, che hanno quella mentalità. Fino a quando farò a parte di questa società, sarà così".

Lazio, Fabiani sul mercato: "Gila? Il nostro club ha tanto fascino". Sulle cessioni...

Il ds laziale parla anche della crescita di Gila in maglia biancoceleste e del possibile interesse del Real Madrid: "Il fascino dei Blancos può mettere in difficoltà Gila? La Lazio ha già tanto fascino. Lui ha ancora qualche anno di contratto con noi, è stata brava la società ad acquistarlo quando non era nessuno. Col tempo si è guadagnato la stima di tutto l'ambiente e dei tecnici che lo hanno allenato. Cessioni? Questo è il limite del nostro presidente, lui è restio a mandare via i nostri giocatori, crea un rapporto di empatia con loro". Fabiani parla anche dei rinnovi di Pedro e Vecino: "No, non sono un problema i loro rinnovi. Chi è in scadenza spesso dà il doppio o il triplo sul campo. Questa società non ha mai scaricato nessuno, abbiamo sempre parlato con chi voleva andare via. Un contro è lavorare con Milinkovic, con l'Immobile dei tempi migliori, e un conto è farlo senza. C'è stata una scelta anche un po' d'incoscienza, di coraggio da parte della società di fare alcune mosse in estate. Sono rischi calcolati. Il calcio purtroppo ha un inizio e una fine, alcuni di loro hanno preferito fare altre valutazioni e la società li ha accontentati". Un pensiero anche su Castrovilli: "Sapevamo che veniva con delle problematiche. Ma quando è stato chiamato per andare in campo ha fatto la sua parte; poteva fare di più, ma togliere il posto a Rovella o Guendouzi non è semplice. E non altrettanto semplice trovare un giocatore che possa pareggiare quelli che abbiamo in organico, l'asticella si è alzata".

Lazio, Fabiani: "Il nostro club non è composto da una sola persona"

"Che voto do alla Lazio nel 2024? Lo darò a fine stagione", sottolinea Fabiani che poi augura buon anno a tutti i tifosi biancocelesti: "Faccio gli auguri a tutto il mondo Lazio, anche a chi oggi purtroppo versa in condizioni meno buone delle nostre, che soffrono per un qualcosa. Un grosso abbraccio a tutti. La Lazio non è una sola persona, ma è composta da tanti elementi. Mando un grosso abbraccio, che sia un buon fine anno e auguro di iniziare nel miglior modo possibile il 2025".