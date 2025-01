Baroni: “Con Ranieri Roma pericolosa, ma la Lazio non si snaturerà”

FORMELLO - Marco Baroni parla in conferenza stampa e presenta il derby. Da allenatore della Lazio è pronto alla prima stracittadina. Ci arriva con 35 punti in tasca e il quarto posto. E la sfida alla Roma vale tantissimo per lui, la squadra, l'ambiente: c'è in palio la supremazia cittadina, c'è anche la voglia di vincere e rimanere in alto. "Volevo fare una piccola premessa per essere in linea: vi chiedo di non mettere cose mai dette. Per me la comunicazione è importante. E la comunicazione che faccio alla mia squadra, semmai venga fuori, deve essere corretta. Emozioni da derby? Si vive per queste partite, per queste gare. Sono meravigliose, c’è dentro tutta la passione. Noi, io e la squadra, dobbiamo avvicinarci a questa gara con tutta la gioia che ci deve essere".