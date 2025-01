Clamoroso Lazio, l'obiettivo di mercato Kike Salas arrestato: il motivo

Kike Salas è il difensore spagnolo del Siviglia sul quale la Lazio avrebbe espresso interesse e formulato anche un'offerta concreta per rinforzare la retroguardia, ma ora un suo trasferimento a Roma appare improbabile. Il classe 2002, infatti, come riportato dalla testata iberica El Confidencial, sarebbe stato arrestato nelle ultime ore con l'accusa di calcioscommesse. In particolare, come scrive il quotidiano online, il calciatore avrebbe fatto in modo di "ricevere cartellini gialli in partite di Primera Division in modo che persone a lui legate potessero vincere denaro". In merito alle indagini condotte dal tribunale di Moron de la Frontera, sempre secondo i media spagnoli, il calciatore avrebbe dato una dichiarazione al magistrato e sarebbe stato rilasciato.