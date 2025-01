Il caso del falconiere della Lazio fa impazzire gli Stati Uniti: la spiegazione

ROMA - Olympia non sarà più l’aquila della Lazio. Alla fine, dopo il caso Bernabé, ci ha rimesso anche il simbolo biancoceleste. La notizia ha fatto il giro del mondo. Anche il New York Times ha scritto della questione. Un articolo di pura cronaca condito da alcune frasi che hanno scatenato i lettori. Il motivo? Eccolo spiegato: in italiano la parola “uccello” è anche sinonimo del pene. “In questo caso il lavoro e la passione di Bernabé sembrano essersi confusi. Olympia, l’aquila, non è stato l’unico uccello nella sua testa”, scrive ironizzando il NYT.