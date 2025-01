Lazio, il chirurgo che ha operato il falconiere: "Si scusino, mai stato dipendente"

Antonini: "Sono vincolato dal segreto professionale"

Antonini conclude: "Desidero sottolineare che, in qualità di professionista sanitario, sono vincolato dal segreto professionale, come previsto dalle normative vigenti e dal codice deontologico. Pertanto, non sono tenuto né autorizzato a divulgare a terzi alcuna informazione riguardante le richieste dei pazienti o le loro condizioni patologiche, incluse quelle di natura chirurgica. Questo dovere è imprescindibile e rappresenta una garanzia per tutti i pazienti che si affidano alla mia consulenza, indipendentemente dal loro ruolo o posizione".