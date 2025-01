Verona-Lazio, le pagelle dei biancocelesti: Zaccagni soldato, Dia non sbaglia nulla

Baroni (all.) 7,5 Ritmo, intensità, giocate, gol. Lazio di nuovo ad alta velocità.

Provedel 6,5

Ha respinto l’assalto di Tengstedt dopo il gol di Gigot, tecnica dell’uscita sicura. Clean sheet.

Hysaj 7

All’esordio da titolare, s’è fatto trovare di nuovo pronto. Mai in imbarazzo pur allenandosi da semplice reintegrato.

Gigot 7

Il gol incornando, ha indirizzato la partita. E ha retto al giallo preso ad inizio primo tempo. La solita pecca.

A.Romagnoli (21’st) 6,5

Risparmiato per giovedì in Europa, è entrato prendendosi la fascia di capitano. Simbolo roccioso.

Gila 7

Un buco iniziale, a volte è troppo frenetico, cancellato da movimenti e giocate doc. Elettrizzano le sue partite.

Tavares 6

Strappa lui il pallone che porta al corner del vantaggio. Giallo sciocco, beccato dopo aver protestato per un fallo e per essere uscito dal lato sbagliato del campo.

Lu.Pellegrini (28’st) 6

Prende lui il fallo di Duda, ha fatto scattare il secondo giallo.

Guendouzi 7,5

L’assist che lancia Dia in porta è d’autore. Un passaggio tracciante, con coda luminosa. Ha ritrovato spirito gladiatorio e fiato.

Rovella 7

Costruzione, letture preventive, movimenti centrali e laterali. Ha giocato a tutto campo, correndo il triplo.

Castrovilli (39’st) sv

Isaksen 6

Quando Dia s’invola per il secondo gol è bravo a non dare riferimenti ai pochi uomini del Verona in ripiegamento. Un tiro smorzato da Montipò.

Pedro (21’st) 6

Il rientro dopo l’infortunio, un acceleratore in più.

Dia 8

Il gol a campo aperto, ondeggiando, aspettando l’attimo fatale, mirando all’angolino. L’assist per Zaccagni servendolo all’indietro, aspettando che sbuchi. Non ha mai sbagliato tempi e giocate.

Zaccagni 7,5

Corner al bacio per Gigot, gol all’incrocio stoppando e mirando. Partita fatata e da capitano-soldato.

Dele-Bashiru (21’st) 6

Contrasti e ripartenze, un assalto lanciato nel finale.

Castellanos 6

Il solito gol facile ciccato, ma la solita corsa senza sosta. La coppia con Dia permette alla Lazio di cambiare la simmetria delle azioni, rendendole imprevedibili, e di pressare ferocemente imbastendo ripartenze.