Lazio, infortunio per Nuno Tavares: salta la Fiorentina. Il comunicato e le condizioni

Marco Baroni perde Nuno Tavares. Il terzino sinistro biancoceleste ha subito un fastidio alla fine del primo tempo della sfida vinta dalla Lazio per 3-1 contro la Real Sociedad in Europa League. Nella giornata di oggi, 25 gennaio, il giocatore si è sottoposto agli accertamenti, che hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Tavares non prenderà sicuramente parte alla partita di Serie A contro la Fiorentina.