Baroni prima di Lazio-Braga: "Dobbiamo essere ambiziosi. Dia è con noi ma sarà da valutare"

Alla Lazio , con il pass per gli ottavi già conquistato, manca un ultimo passo per avere la certezza del primo posto del girone unico. Per farlo, basterà anche un pareggio nell'ultima sfida contro il Braga . L'allenatore dei biancocelesti Baroni ha analizzato la sfida e il momento della squadra.

Lazio, le parole di Baroni

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Braga? In queste gare non ci sono favoriti. Li ho visti molte volte: sono pericolosi e fanno un gioco verticale, alternando la costruzione a tre e quattro. Abbiamo avuto poco tempo, ma abbiamo voluto preparare la partita al meglio. Domani anche se siamo contati dobbiamo fare una partita vera, lo vogliamo a tutti i costi. La concentrazione è massima e rivolta alla gara. Sono contento per quello che i miei ragazzi hanno fatto, ora dobbiamo essere ambiziosi. I sogni guai a non averli ma dobbiamo dargli corpo, e per fare questo ci vuole lavoro. Vincere le partite fa la mentalità. La squadra deve lavorare sempre nel coraggio. Gli obiettivi si guardano all'inizio e poi si lavora. Guendouzi ha avuto un attacco influenzale, l’abbiamo lasciato a casa per riprendersi. Anche Dia lo abbiamo preservato stamattina, ma è con noi ma devo valutarlo. Potrebbe partite titolare Gila a centrocampo perché per me lo può fare. Gli sto cucendo un ruolo che lui possa interpretare. Si alza di qualche metro, è un ragazzo giovane con un futuro importante. Sto valutando anche altri ragazzi che abbiamo portato".

"Mercato? Penso solo a chi ho. Contro la Fiorentina gara particolare"

Baroni continua parlando del mercato: "Capisco che sia un tema essendo aperto, ho parlato con la società ma non è compito mio. La mia attenzione è rivolta a chi ho, come ho sempre fatto. Non guardo quello che potrebbe essere. Domani chi va in campo veste la maglia della Lazio. Non ho nessun dubbio che è un'opportunità e domani si gioca una gara di Europa League, contro un'avversario importante. Io cresco ogni gara, cresco ogni giorno. Questo è quello che si pone chi fa questo lavoro. Accetto io le critiche, per quanto riguarda alcune scelte le rifarei. lI calcio non è uguale a tutti i livelli, io ho lavorato duro per avere una chance, ma grande merito è della mia squadra. Fiorentina? È stata una gara particolare, la produzione offensiva della squadra è stata buona e bisogna ripartire da lì. L'identità della squadra è stata importante, non siamo contenti ma faremo di tutto per evitare quei pochi errori che però paghiamo a caro prezzo".