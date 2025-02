Lazio, i segreti del mercato tra videogiochi e la maglia di Milinkovic

Uno è arrivato in aereo dalla Danimarca, l'altro in treno da Verona. Vie diverse, stessa destinazione, per i due nuovi acquisti della Lazio, Oliver Provstgaard e Reda Belahyane, che ieri mattina si sono trovati insieme per la prima volta a Villa Mafalda per le visite mediche di rito. Intorno alle 8.20 si sono presentati in clinica, ne sono usciti cinque ore più tardi dopo aver completato tutti i test necessari alle firme sui rispettivi contratti. Quelle sono arrivate poco più tardi, il tempo di arrivare nel centro sportivo di Formello e formalizzare tutto. Gli annunci sono arrivati direttamente sul sito del club biancoceleste , che in rapida successione ha ufficializzato i tesseramenti del centrocampista franco-marocchino e del difensore danese.

Lazio, il colpo Belahyane. E quel numero di maglia...

Il primo in ordine cronologico è stato Belahyane, che rinforza ancora di più l'asse Verona-Roma. È l'ennesimo colpo della Lazio arrivato dall'Hellas, un colpo cercato da tempo e che ha già avuto modo di lavorare con Baroni. Ha scelto un numero importante, quel 21 lasciato vacante ormai da due anni, da quando Sergej Milinkovic ha scelto di iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. Il ventenne arriva a titolo definitivo, in un'operazione da 9 milioni più altri 3-4 di bonus: ha firmato fino a giugno 2029 a un milione a stagione a salire. Un ottimo colpo per il presente e per il futuro, che non a caso era finito nel mirino di top club europei, tra cui il Chelsea. Il club veneto, sui propri profili social, ha augurato il meglio al classe 2004, che proprio da giocatore dell'Hellas ha giocato la sua prima partita ufficiale nella nazionale marocchina a ottobre, scegliendola così al posto di quella francese.

Ecco chi è Provstgaard: il costo del cartellino

E se a Belahyane toccherà il compito di guidare la Lazio dalla mediana, a Oliver Provstgaard sarà probabilmente già capitato di farlo da remoto, nella sua esperienza da gamer (sui social gira anche una foto che lo immortala con una vecchia maglia della Lazio). Il capitano dell'Under 21 danese, infatti, ha già realizzato un record, diventando il primo calciatore del campionato italiano a essere campione di Fifa. Il dato fa riferimento alla vittoria della eChampions League (il torneo internazionale di eSports della massima competizione europea) conquistata dal giovane difensore nel 2021, utilizzando il nickname di OliverPN. Il difensore ha optato per la maglia numero 25 (l'ultimo a usarla è stato Reina) e ha firmato anche lui fino al 2029 a 500mila euro a stagione. Per il suo cartellino sono stati versati circa 5 milioni al Velje, che lo ha salutato così sui social: «Sei pronto a volare, da Nørreskoven alla Curva Nord; dal rosso rubino al blu».

Lazio, la situazione liste: cosa succede

Belahyane e Provstgaard si aggiungono così a Ibrahimovic nella casella acquisti della Lazio in questa sessione invernale. Adesso Baroni dovrà decidere, in particolare, chi portare con sé nella lista Uefa. Se in Serie A possono giocare liberamente in quanto Under 22, in Europa il discorso è diverso e qualcuno deve fargli spazio. Probabile che Tchaouna possa cedere il suo posto a Belahyane (più necessario rispetto agli altri due nuovi arrivati). Altro cambio possibile è quello tra Hysaj (che in Serie A prende il posto di Castrovilli) e Pellegrini. In campionato c'è tempo fino alla mezzanotte di oggi per decidere, mentre in Europa il termine per la consegna è il 6 febbraio.