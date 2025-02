Lazio, la nuova lista per la Serie A: tagliato Pellegrini, dentro Hysaj e Basic

Lazio, la nuova lista per la Serie A: fuori Pellegrini, dentro Hysaj e Basic

Una volta archiviato il mercato di riparazione, la Lazio ha potuto presentare la nuova lista dei 25 per la Serie A, con i biancocelesti che hanno accolto recentemente i neo arrivati Ibrahimovic, Provstgaard e Belahyane. Dentro anche Hysaj e Basic, con il terzino albanese attualmente alle prese con un infortunio muscolare, mentre Baroni ha deciso di "tagliare" Luca Pellegrini, fuori dal gruppo che affronterà la seconda parte di stagione. Per quanto concerne la lista UEFA, invece, c'è tempo fino al 6 febbraio per apportare eventuali modifiche, con un massimo di tre variazioni rispetto all'elenco per la fase campionato.

Qui di seguito la nuova lista presentata dalla Lazio di Marco Baroni per il prosieguo del campionato di Serie A:

2 Gigot

4 Patric

5 Vecino

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Guendouzi

9 Pedro

10 Zaccagni

11 Castellanos

13 Romagnoli

14 Noslin

18 Isaksen

19 Dia

23 Hysaj

26 Basic

29 Lazzari

30 Tavares

34 Gila

35 Mandas

77 Marusic

94 Provedel