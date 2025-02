Lazio, Belahyane prende il 21 di Milinkovic: "Lo rispetto, ma spero…"

Belahyane, una scelta ambiziosa

La scelta del nuovo centrocampista della Lazio è quanto meno ambiziosa, ma Belahyane non teme confronti, né accostamenti impropri. “So che il numero 21 è importante nella storia della Lazio - ammette sul profilo social della Lazio - era quello di Milinkovic-Savic, una leggenda di questo club. Ho tanto rispetto per lui, spero di onorare al meglio questo numero. Il numero ventuno mi è sempre piaciuto, sin dai tempi in cui giocavo a Nizza, ma all’epoca non era disponibile e quindi presi la maglietta con il numero trentasette. Ora alla Lazio questo numero è disponibile, e finalmente potrò metterlo sulla mia nuova maglia”.