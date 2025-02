Lazio, brutte notizie per Hysaj: confermata la lesione

Brutte notizie per Elsed Hysaj e per Marco Baroni, Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il terzino albanese, hanno confermato le previsioni. Hysaj, infortunatosi nel corso della trasferta di Cagliari, sarà costretto ad un lungo stop. Il difensore, che era stato escluso a settembre dalla lista dei 25 calciatori disponibili per il campionato, è stato appena reintegrato dal club. Baroni, che ne ha apprezzato la professionalità evidenziata nel corso dei mesi in cui è rimast o fuori squadra, lo ha reinserito, preferendolo a Luca Pellegrini. Prima dell'infortunio, Hysaj era stato tra i protagonisti della sfida di Cagliari: aveva collezionato l'assist per il gol del vantaggio di Zaccagni.