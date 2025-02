Gila terzino e Lazio con il 4-3-3: le opzioni di Baroni dopo il mercato e il taglio di Pellegrini

ROMA - Alla serie delle assurdità normalizzate si è aggiunto il taglio di Pellegrini , un terzino in meno nel momento in cui terzini non ce ne sono o sono appena rientrati. Per molti, Baroni, ha raggiunto livelli record di autolesionismo, ma insieme alla società ha ragionato su opzioni alternative, tecniche e tattiche, intrecciate al mercato. La prima opzione è lo spostamento (all’occorrenza) di Gila da terzino , a Cagliari ha giocato a destra. È un difensore che raggiunge picchi di velocità da 34-36 chilometri/orari, può essergli utile in fase di spinta. Da ragazzo s’è adattato a volte da terzino, con Tudor (in fase di non possesso) giocava da esterno a sinistra quando la difesa diventava a 4. Certo, immaginarlo sul fondo, al cross, sembra più una fantasticheria. Baroni aveva impostato il progetto tattico, di una Lazio dal modulo liquido (4-2-3-1 e 4-3-3) , facendo leva sulla progressione dei terzini, voluti “volanti”. Un destro a destra e un sinistro a sinistra. Senza Tavares dovrà per forza giocare con due destri e senza esterni propulsivi.

Il ritorno al 4-3-3 tra le soluzioni di Baroni

Passando al centrocampo il tecnico ha preferito Basic (come detto da Fabiani) a Hysaj perché ha in mente di tornare, appena possibile, al 4-3-3. A questo punto servirebbero più centrocampisti (il croato può giocare solo in A). Quello che può sembrare un disordine creativo ha delle valutazioni precise. L’idea di Baroni, mai nascosta nelle interviste, è inserire Vecino stabilmente, lo farà appena lo avrà di nuovo: c’è il rischio che il rientro slitti a Venezia e non in panchina con il Napoli. Farà gli esami domani. La nuova Lazio, se troverà compimento questa opzione pensata, può nascere con Gila terzino destro, Patric o Gigot accanto a Romagnoli, Tavares a sinistra. A centrocampo, nel 4-3-3, ecco Guendouzi, Rovella e Vecino o Dele-Bashiru. Davanti Isaksen, Castellanos e Zaccagni. Con Noslin, Tchaouna, Pedro e Ibrahimovic pronti per le staffette. Ne farebbe le spese Dia e questo stride, è l’uomo chiave del decollo. Partner perfetto di Castellanos, con lui riesce a giocare più centralmente e a concentrarsi di più sul gol (prova ne è la combinazione a tre, con Zaccagni rifinitore, del raddoppio di Cagliari). Dia dividerebbe il posto con Taty. Nel 4-3-3 sarà utilissimo Belahyane, nasce play, si alternerebbe con Rovella. Provstgaard, centrale mancino, si terrà pronto come cambio di Romagnoli. L’utilizzo di Gila da terzino potrebbe garantirgli spazio.

La Lazio aspetta di recuperare gli infortunati

Baroni aspetta di recuperare pienamente Lazzari, Tavares, Patric e Vecino. Ha bisogno di tutti loro a pieno regime. I primi due sono rientrati ieri. Patric e Vecino hanno svolto lavoro differenziato, serve qualche altro giorno per riaverli in gruppo. Proprio Baroni, il 19 gennaio scorso, dopo la vittoria di Verona, parlò in questi termini: «Abbiamo avuto difficoltà numeriche, la gestione non è facile dal punto di vista delle energie che spendiamo. Non vedo l'ora di riavere a disposizione Vecino che per noi è fondamentale, insieme a Dele-Bashiru ci aiuta tanto, anche a metterci con il 4-3-3 senza perdere niente. Questa squadra deve attaccare e lavorare perché ha qualità e deve fare questo tipo di calcio». Quel giorno sono iniziati i cambiamenti. Pellegrini ci era rimasto male dell’esclusione a Verona (in tv si vide il tecnico agitato nei suoi confronti), non avrebbe giocato in Europa contro la Real Sociedad perché squalificato. Giocò Tavares a Verona e si stirò in Coppa. Pellegrini ha iniziato ad uscire dalla Lazio e il finale di mercato avrebbe deciso il resto dei capovolgimenti.