Lazio, la risposta di Belahyane sul derby con la Roma: "Io sono di Parigi..."

Belahyane sente già aria di derby: "Sono curioso e non ho paura"

“Su Belahyane c’è poco da dire perché lo conoscete tutti. Gioca a suo favore anche l’età, visto che è un 2004 con ampi margini di miglioramento”, ha esordito Fabiani lasciando la parola a Reda Belahyane: “La Lazio è il primo club con cui avevo parlato. Mi è piaciuto molto il progetto. È un club ambizioso ed è proprio quello che ci voleva per un giovane come me. Baroni ripone molta fiducia in me. Mi ha detto in cosa devo migliorarmi per giocare. Il mio ruolo preferito? In un centrocampo a tre preferisco giocare al centro, ma posso anche giocare in un centrocampo a due. Mi ispiro a Kante. Il derby? Sono curioso ma non ho paura, sono cresciuto a Parigi... Scenderemo in campo con tanta fame”.