Missione Lazio: tris al Napoli, Baroni vuole imitare Zeman 

Baroni e Zeman , a volte si gioca coi loro nomi, non si può non farlo. La Lazio spericolata di oggi, per cifre e rimandi, rievoca un po’ la Lazio di Zdenko. Baroni spera di pareggiarne un record: la tripla vittoria contro il Napoli in una sola stagione dopo i colpi firmati a dicembre, a stretto giro, in Coppa Italia (agli ottavi) e in campionato al Maradona. Album dei ricordi di famiglia: il tris è successo solo nel 1994-95, quando la Lazio era allenata da Zeman e alla vittoria dell’andata in campionato si aggiunsero i due successi ai quarti di finale di Coppa Italia. Era una Lazio lanciata, era un Napoli in difficoltà, non certo sui livelli di quello di oggi. Baroni ci proverà sabato, risfiderà Conte nel terzo e ultimo round. Per un tre su tre da l’en plein. Più facile a dirsi che a farsi, ma i biancocelesti hanno una settimana di lavoro piena per provarci. La ripartenza è fissata per oggi, in quattro giorni si può allestire un piano valido. Molto dipenderà dalle condizioni di Dia, la distorsione alla caviglia rimediata domenica preoccupa più di quanto preoccupasse a caldo. C’è il rischio che il senegalese salti il Napoli.

Lazio contro Napoli, i precedenti

Per tornare a Zeman, il tris col Napoli del 1994-95 può preparare la scena in vista del big match di sabato all’Olimpico. Scorrono i ricordi: la prima vittoria fu una manita ed è datata domenica 16 ottobre 1994. Finì 5-1, finì subito male per il Napoli di Guerini. Boksic segnò dopo 3 minuti, poi il colpo di Winter al 20’, accorciò Pecchia, arrivarono i colpi di Casiraghi, Negro e ancora Winter. Tutto nel primo tempo. Le altre due vittorie si registrarono in Coppa Italia. La prima il 29 novembre 1994, Lazio-Napoli 1-0, gol di Winter. In panchina per gli azzurri c’era Boskov. Il 14 dicembre il bis, Napoli-Lazio 1-2: gol di Negro e Signori. Non si sono più registrate tre vittorie contro gli azzurri, ci prova la Lazio di Baroni a centrarle pareggiando il record.

Le parole di Baroni

Baroni ha avvertito i suoi subito: «Sarà una partita diversa rispetto a quelle di dicembre». Servirà una partita totale: «Il Napoli sta facendo un campionato strepitoso. Siamo consapevoli di dover fare il possibile per battere quelli che oggi sono i più bravi, servirà una partita di grande livello». Baroni s’aspetta il salto nei big match, la Lazio è riuscita a battere il Napoli due volte, ma contro le altre big ha perso sempre punti. «Avremo qualche giorno per preparare la gara, ci aspettiamo una crescita anche in queste partite. Stacchiamo mezza giornata poi prepariamo questa sfida», aveva aggiunto il tecnico della Lazio domenica. Ogni partita vale il quarto posto, è iniziato un duello di sorpassi e controsorpassi con la Juve. Ma Baroni, alla squadra, ripete un solo concetto: «Parlando tutti i giorni con i ragazzi dico che non dobbiamo guardare gli altri, la sfida più bella è con noi stessi. Abbiamo dei margini di crescita che possiamo colmare, guardare quello che fa l’avversario è un segno di debolezza. Dobbiamo pensare al nostro campionato e alla crescita della squadra, altre sono energie sprecate».