Lazio, Dia dentro o fuori: vuole esserci con il Napoli, test decisivo

ROMA - Il giorno del provino, quello decisivo. Dia in campo con i compagni, l'allenamento è in programma alle 11 , gli occhi saranno tutti puntati sul senegalese. Contro il Monza si è fermato per una distorsione alla caviglia destra, non sono stati necessari i controlli strumentali, adesso diventeranno determinanti la seduta odierna e la resistenza al dolore. Discreto ottimismo sul recupero, Baroni resta comunque in ansia e studia le possibili alternative. Pedro e Dele-Bashiru si tengono pronti, ogni valutazione passerà dalle prossime due sgambate, la prima appunto in mattinata, la seconda è quella di rifinitura di domani. Finora il tecnico biancoceleste ha temporeggiato: prove tattiche rinviate e squadra impegnata in campo per un breve lavoro atletico. Qualche esercitazione tecnica e il rientro negli spogliatoi. Non solo Dia, mancavano anche Marusic e Tavares, terzini titolari con il Monza e pronosticati dall'inizio contro il Napoli: qui si tratta però di semplice gestione, salvo sorprese si riaggregheranno oggi.

Valutazioni

Le attenzioni maggiori, naturalmente, restano sulle condizioni di Dia. Già a fine novembre aveva riportato un problema alla caviglia, era stato colpito duro nel primo tempo con il Ludogorets, aveva abbandonato la sfida europea all'intervallo per poi tornare esattamente al Maradona per la gara d'andata con il Napoli (5 dicembre). Rimase in campo fino al 72', a quel punto Baroni trovò la svolta con il doppio cambio offensivo, inserendo Pedro e Noslin al posto di Dia e Castellanos. Per l'ex Salernitana si è complicata anche la preparazione per il ritorno. La sua partita con il Monza è durata 35 minuti, è stata necessaria la sostituzione, la Lazio aveva da poco sbloccato il risultato con il colpo di testa di Marusic.

Il test di oggi

Sarà una giornata cruciale per Dia, ogni possibilità di recupero passa per gli sforzi di oggi a Formello. La risposta della caviglia ai cambi di direzione, la paura dei contrasti, il rischio di prendere nuovi colpi. Il test mattutino definirà le chance di convocazione e di titolarità. La panchina è tornata lunga, le alternative non mancano. Pedro, entrato in corsa con il Monza, ha realizzato una doppietta, è sembrato il calciatore ammirato tra ottobre e novembre, quando era riuscito a segnare 7 gol tra campionato ed Europa League. Dele-Bashiru è l'opzione più conservativa, può irrobustire il centrocampo permettendo alla Lazio di cambiare modulo con una leggera rotazione (passaggio al 4-3-3) come già successo domenica scorsa.

Le alternative a Dia

Il nigeriano, tra l'altro, ha giocato dall'inizio entrambi i round già disputati con il Napoli: gli ottavi di Coppa Italia (in mediana con Rovella) e il match al Maradona (tandem con Guendouzi perché Rovella era squalificato). Per sabato sono sicuramente out Hysaj (lesione muscolare tra primo e secondo grado) e Vecino. Per il centrocampista non verranno affrettati i tempi, ci proverà per la trasferta di Venezia. Anche Patric dovrebbe aspettare la gara al Penzo per tornare tra i convocati, non si è ancora visto con il resto della squadra. Al momento soltanto differenziato per lo spagnolo e l'uruguaiano, sono i due lungodegenti vicini al rientro. Il dubbio maggiore è legato a Dia, tutte le altre maglie sono scontate o quasi. Isaksen e Zaccagni esterni con Castellanos centravanti. Guendouzi e Rovella in mezzo. Dietro Gila-Romagnoli coppia di centrali. Marusic e Tavares sulle fasce se oggi lavoreranno regolarmente.