Lazio, Pedro guarda al futuro: rinnovo fino al 2026 in ballo

A quarant’anni come a venti, è sempre Pedrito. L’età è bugiarda, non ha 37 anni e mezzo. E’ senza tempo, questo eterno ragazzo che non parla di ritiro e si diverte a centrare nuovi record. La doppietta col Monza mancava alla sua collezione, è stata la prima italiana. E’ salito a 5 gol in campionato, il primato è 9 nelle ultime cinque stagioni vissute nei 5 campionati top d’Europa, risale al 2021-22, prima annata con la Lazio. L’età di Pedro è indefinibile, è l’età dell’oro, è l’età perfetta stando a come la vive. Altri, arrivati alla soglia dei 38 anni , ripiegano i sogni. Lui no, ne pensa sempre di nuovi. Per come si allena, per come si prodiga, Pedrito è tra i più rampanti dei suoi coetanei e della Lazio tutta. Aspetta le decisioni di Baroni, con la sua aria rilassata, del campione medagliato che guarda al tempo che ha davanti e non a quello dietro, a quello che può ancora fare e non a quello che ha già fatto.

Il ruolo

La differenza di certi campioni non è nell’età, è nei valori. Pedro è un esempio per tutti. Non è mondano né social, non ha demoni da frenare, la famiglia è il suo rifugio. E in campo i valori si specchiano nell’impegno, nella professionalità, nella fame, nel modo di stare in campo e di vivere il calcio, con sentimento. Aspettando il verdetto su Dia, Pedrito è una carta che Baroni può giocarsi facilmente. E’ il tecnico che può allungargli la carriera facendolo giocare da trequartista nel 4-2-3-1 e non da ala. Meno corse, più dinamismo, un ruolo tra le linee per spostare gli equilibri delle partite, dando peso in costruzione e in finalizzazione. Un doppio ruolo, da 10 e da 9. Gli incroci con Taty contro il Monza rendono l’idea di come Pedrito si incastri bene nell’idea di mobilità voluta da Baroni. Ora assistman, ora attaccante, liberando fantasia e tiri. Così è stato domenica, partendo da dietro è sbucato in area e ha colpito due volte: «Mi hanno messo il pallone sempre sul sinistro», la battuta. Basta dargli il pallone sui piedi. «Volevo fare tripletta, sono contento di fare gol, è sempre importante per gli attaccanti. Il mio segreto? Solo lavorare fortemente, dare tutto in campo. Il Napoli è forte, abbiamo vinto al Maradona, ma sarà una partita diversa e difficile. Sarebbe bello vincere anche davanti ai nostri tifosi», sono state le altre parole pronunciate dallo spagnolo domenica a caldo. Valgono alla vigilia di Lazio-Napoli.

Evergreen

Pedro è un vanto per la Lazio, tra i giocatori con almeno cinque gol nei campionati Big 5 d’Europa contende a Jamie Vardy del Leicester (nato nel gennaio 1987, 38 anni compiuti e 7 gol) il record di marcatore più longevo in attività. Il Napoli ricorda a Pedrito il gol segnato il 27 febbraio 2022 (Lazio-Napoli 1-2 con gol di Fabian al 94’). La forza di ricominciare sempre, ogni giorno, è alla base della sua vita calcistica, racconta tutto di questo campione intramontabile e che la Lazio è pronta a blindare. Ci sono stati i primi approcci, Pedro ha dato disponibilità a rinnovare: «Nessun problema a parlarne con Lotito e Fabiani, ci sarà modo di farlo». Pedro è in scadenza a giugno e il rinnovo porterebbe la deadline al 2026, alla soglia dei 39 anni. Un nuovo ritorno al futuro.