Baroni dopo Lazio-Napoli: "È un peccato, ma ho fatto i complimenti ai miei..."

ROMA - È un pareggio agrodolce, quello con il Napoli, per l'allenatore della Lazio Marco Baroni , che si mangia le mani per i due gol subiti, tra errori e sfortuna, ma apprezza la forza di recuperare lo svantaggio da parte dei suoi ragazzi: “È un peccato - dice l'allenatore biancoceleste a Dazn dopo il 2-2 con la formazione di Conte - però i ragazzi hanno fatto una gara piena di voglia, di passione, di gioco. Giocavamo contro la prima in classifica, dall’altra parte c’è una squadra forte che sta facendo un lavoro straordinario. Prestazione di livello, errori evitabili , ma questi siamo noi che abbiamo anche qualche fragilità che dobbiamo togliere. Ho fatto i complimenti ai miei perché c’è stato spirito, voglia e qualità”.

I gol dalla panchina e Castellanos ko

Sul gol di Dia, arrivato da un giocatore inizialmente in panchina, Baroni commenta: "Non è tanto la scelta, è perché lavoro su tutti e porto avanti tutti. La mia attenzione spesso è su chi non è della partita, Dia ha avuto problemi alla caviglia. Isaksen ha fatto una prestazione splendida ed è in crescita. Andava lanciato e gli serviva fiducia. Sono contento perché si vede la passione con cui la squadra si batte, andremo avanti fino alla fine". Poi, ancora, l'allenatore della Lazio dice: "La nota negativa è l'infortunio di Castellanos, da valutare, ma i giovani ci daranno sicuramente una mano. Dia ha già fatto il centravanti, lo stesso vale per Pedro che sa fare tutto. Oggi Noslin è stato troppo sul loro centrale, ma ci lavoreremo".