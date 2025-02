 Spunta il patto tra la Lazio e Baroni: ecco l'obiettivo da centrare

Patto di servizio, per il momento: tutto puntato sul campo, sulle grandi corse a tappe da vincere, sul presente, non ancora sul futuro. La Lazio e Baroni si riuniscono per confrontarsi e riorganizzarsi, per lanciare l’assalto finale su tre fronti. Mai s’erano sentiti così stretti e assediati nella corsa Champions ( Juve pari per punti e le altre in risalita) mentre all’orizzonte s’intravedono i quarti di Coppa Italia contro l’Inter e marzo porterà gli ottavi d’Europa League. Un patto di massima stabilità sarà alla base dell’incontro che è nell’aria da giorni e che in settimana vedrà protagonisti il diesse Fabiani e il tecnico. Un vertice per fare il punto dopo il mercato , la cui chiusura ha disteso di nuovo le corrispondenze, c’erano stati alcuni urti e rumoreggiamenti (sempre smentiti da Formello). Si erano creati durante le trattative, iniziate con l’assalto a Fazzini (che Baroni attendeva), chiuse con l’arrivo di Belahyane, Provstgaard e prima ancora di Ibrahimovic. «Mercato di prospettiva», la frase usata da Baroni per valutarlo, il sintomo di qualche malumore. Mai però Lotito, pur senza soldi cash, s’era mosso così tanto a gennaio. Sarà un vertice utile anche per valutare gli infortuni, l’ultimo pesantissimo di Castellanos, il rientro di Vecino (slittato dopo Venezia), l’esclusione di Pellegrini (il cui rientro è a discrezione dell’allenatore) e tutte le dinamiche annesse alla gestione di una rosa che la società considera all’altezza delle sfide finali che la aspettano e che per i grandi meriti del tecnico è diventata ambiziosa accorciando i tempi di crescita. Non è un segreto che a Formello sperano nella crescita esponenziale di Dele-Bashiru, ingolfato in un saliscendi continuo. Gioca, non gioca.

Il contratto di Baroni

L’unica bussola per adesso è il campo. In estate era nata una complicità straordinaria tra la Lazio e Baroni, tutta fondata sulla fiducia e sull’efficienza. Il legame va rafforzato ancora di più e a tempo debito si parlerà di futuro, di contratto, eventualmente del rinnovo. Se non in primavera, subito dopo a meno che non si scelga di aspettare il termine della stagione. E’ un punto da approfondire. Baroni è legato alla Lazio fino a giugno 2026, non ci sono opzioni che regolano il secondo anno di panchina, era già compreso nella firma. La convivenza appare scontata, ma vanno chiariti i termini della prosecuzione del rapporto. Tutti, la società e l’allenatore, puntano a riportare la Lazio in Champions. Il diesse Fabiani ne ha parlato di recente: «Conquistare un posto in “paradiso” sarebbe importante sotto tutti i punti di vista. Il futuro? Lavorare con giudizio e lungimiranza. Tutti dalla stessa parte».

Le parole di Lotito

Ieri s’è rifatto sentire Lotito, intervenuto ad un evento celebrativo dei 125 anni della Lazio, organizzato dal Lazio Club Montecitorio. Il pari col Napoli, l’esplosione di Rovella e Isaksen, la Champions, fanfaronate e fierezze: «Contro il Napoli avremmo meritato un risultato diverso, prestazione eccezionale, quella carambola dell’autogol se la ripeti cinquanta volte non entra mai. Vi dico cosa mi ha detto l’arbitro “la vostra squadra non si fa mai rimproverare per i comportamenti”, siamo persone troppo per bene. Vogliamo vincere per merito, non perché qualcuno dall’alto vuole la vittoria. Sono stato attaccato quando non ho preso Ricci, ma ho preso Rovella che vale cento volte Ricci. Non parliamo di Isaksen, vi darà grandi soddisfazioni. Siamo combattenti e lo saremo fino alla fine». Una battuta sul possibile derby europeo: «Noi siamo già qualificati, gli altri si devono qualificare».