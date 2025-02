Fabiani avverte la Lazio: "Con il Plzen sarà tosta. Il derby? Avrebbe avuto un grande fascino"

Sarà scontro tra Lazio e Viktoria Plzen agli ottavi di Europa League. Da Nyon, il ds della Lazio Angelo Fabiani ha commentato a Sky il sorteggio appena concluso tra obiettivi del club e un po' di rammarico per un derby, evitato, che sarebbe potuto essere una sfida da riflettori: "Il derby ha un fascino particolare soprattutto in Europa. Arrivati a questo punto sono tutte squadre importanti, dobbiamo confermare quanto di buono fatto. Non ce la portiamo da casa, il Viktoria Plzen è una squadra quadrata e tosta, sa quello che vuole". Poi il dirigente biancoceleste si è soffermato sul progetto che gira tutto intorno alla figura di Marco Baroni : "Fino ad ora sono state fatte cose egregie con un allenatore debuttante in Europa...".

Lazio, Fabiani sul progetto e Baroni

Dopo i sorteggi di Europa League a Nyon, il Fabiani ha spiegato il progetto della Lazio, nato in estate con una rivoluzione della rosa tramite il mercato:"Noi favoriti? Abbiamo avuto il coraggio di cambiare voltando pagina, non ci sono più giocatori che hanno fatto la storia e abbiamo iniziato un nuovo ciclo. Fino ad ora sono state fatte cose egregie con un allenatore debuttante in Europa. Baroni ha degli ottimi elementi a disposizione e il gruppo. Tutte le competizioni vanno affrontate per vincere, senza calcoli, dobbiamo onorare tutte le partite per i tifosi e per il calcio in generale. Non snobbiamo nessuno, poi tireremo le somme. Lavorando in questo modo, come stiamo facendo, ci toglieremo delle soddisfazioni".