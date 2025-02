Baroni fa la nuova Lazio in tre mosse: ecco le sue scelte

Abbiamo avuto tutto e tutto insieme dalla Lazio di Baroni in tempi record . E da qui alla fine, ora che si deciderà la stagione, è normale pretenderla sempre più pronta, fluida per come è stata concepita, robusta e offensiva, ancora più ricca di soluzioni, immune da infortuni e cali di forma, padrona delle partite e del suo futuro, finalmente abile a vincere i big match, quattro li giocherà fuori (Milan, Bologna, Atalanta e Inter) in mezzo a Coppa Italia ed Europa. Così potrà arrivare in Champions, facile solo a dirsi. Baroni ha perso Castellanos per un mese causa ennesimo stiramento di secondo grado. Deve trovare nuovi gol, i primi li chiede a Noslin già a Venezia. Ha deciso di cambiare portiere, Mandas al posto di Provedel , rischiando di rendere elettrica l’aria nello spogliatoio. Anche ieri i due sono stati utilizzati a giro nelle prove (coinvolgendo il terzo Furlanetto) per creare un inutile suspense. Pensatori e mistici s’arrovellano sui motivi di questa scelta, presa in questo momento clou, per quanto non è che il provvidenziale Ivan stesse brillando, ma neppure tradendo. Portieri a parte, c’è sempre un solo terzino sinistro (Tavares) perché Hysaj è out (fino a marzo) e Pellegrini è fuori dalle liste. Si aspetta il rientro di Vecino, infortunato di lunga degenza, può consentire all’allenatore di alternare 4-2-3-1 e 4-3-3. La società auspica l’utilizzo del mercato invernale, Belahyane su tutti. Non ancora lanciato.

Una Lazio d'assalto

In questi scenari si inseriscono gli assalti che arrivano da Bologna, Fiorentina, Milan e Juventus. Tutte nel giro di cinque punti, dai 41 della squadra di Italiano ai 46 di quella di Motta (pari in classifica a Baroni). Sarà un campionato compresso, intenso, da vivere mentre le Coppe metteranno in palio partite senza ritorno (nel senso del gioco ad eliminazione). Baroni ha sempre giocato d’azzardo dal primo giorno e questo senso del pericolo continua ad accompagnarlo nelle decisioni che ha preso nelle ultime settimane. A Venezia, con Noslin e Mandas, ci sarà anche Dele-Bashiru. Sono le novità principali, l’ultima è l’unica forzata visto che Rovella è squalificato. Baroni ha deciso di concedere un’altra chance al fragile attaccante olandese, lo score dice che ha segnato solo due volte in campionato, l’ultima al Genoa il 27 ottobre scorso. Tiene pronta la soluzione Pedro falso 9, per adesso in corsa. Può sempre spostare Dia, ma a Venezia lo farà partire da trequartista. Sulle ali si può continuare a volare con Isaksen e Zaccagni. Il primo ha trovato la scintilla, il capitano è nella tripla versione: Arciere, tiratore e assistman. In difesa, non solo tra i portieri, c’è stata incertezza per tutta la settimana. Era stato provato Gigot, ieri è tornata la coppia Gila-Romagnoli. Il francese s’era fermato giovedì solo per riposare e arrivare carico a Venezia. A Romagnoli di solito vengono risparmiate le tre partite di fila. Si vedrà oggi. In ballottaggio possono esserci Marusic e Lazzari, alternati negli ultimi due giorni. A sinistra non c’è altra soluzione naturale che Tavares. Si rigiocherà martedì a Milano contro l’Inter in Coppa Italia, la prima delle partite senza appello. E a Milano si tornerà domenica per lo scontro Champions col Milan di Conceiçao. Correndo rischi.