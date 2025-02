Lazio, Zaccagni suona la carica: "Non ci poniamo limiti. Baroni ci dice sempre una cosa"

"Stiamo facendo un grandissimo lavoro e siamo tutti molto contenti". Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni, intervistato da The Laziali Founder (in Canada), ha fatto il punto sul momento attuale dei biancocelesti, in lotta per il quarto posto in campionato e qualificati agli ottavi di Europa League dopo aver chiuso la prima fase in testa alla classifica. "Il percorso è positivo, grazie ai dettagli: dal lavoro della società a quello dello staff tecnico fino ai medici". Sul tecnico Baroni: " Nel calcio di oggi si lavora molto sulla testa e lui è molto bravo a farlo, insieme a tutte le cose tecniche e tattiche del campo. L'obiettivo è sempre quello di scendere in campo e divertirsi. Noi cerchiamo sempre di dare il 110% in campo che è quello che ci chiede Baroni, che poi ci dice sempre che se mettiamo quell'umiltà e quella foga per vincere le partite diventa tutto più facile". Sugli obiettivi della squadra: "Non ci poniamo limiti, siamo consapevoli di essere una squadra forte che può raggiungere grandi obiettivi. Pensiamo sempre alla partita successiva. Ognuno di noi ha qualcosa di diverso in attacco, siamo molto bilanciati. Quest'anno sono molto libero di stare largo e di venire dentro a giocare, questa cosa mi piace molto. Poi ci sono Guendouzi e Rovella che stanno facendo una stagione fantastica. Quando faccio gol soprattutto all'Olimpico mi viene d'istinto andare sotto la Curva e sotto i tifosi, perché ti danno un qualcosa che è raro percepire tutti i giorni. È molto bello ricevere quest'affetto. Anche in trasferta cerco sempre il settore ospiti, è bello sentire la loro vicinanza".