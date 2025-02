Venezia-Lazio, Baroni: "Ci è mancato ritmo. Un pareggio che serve da lezione"

VENEZIA - La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Venezia. Poche emozioni, qualche rischio per la difesa biancoceleste. C’è tanto rammarico per i ragazzi di Baroni che trovano il secondo pareggio di fila. Nel post partita Marco Baroni ha parlato della sfida e non solo: "Occasione persa? Sicuramente volevamo vincere, abbiamo trovato un avversario che ha fatto una partita sporca, di ritmo. E' una partita che ci deve servire, in queste difficoltà è necessario alzare il ritmo. Non siamo contenti, la squadra è stata compatta ma ci è mancato qualcosa nella manovra. Oggi siamo stati un po appannati", le parole dell'allenatore a Dazn.