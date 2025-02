La moviola di Venezia-Lazio: 6 gialli, manca a Oristanio

Chiude con 33 falli fischiati e sei ammonizioni, l'arbitro Marchetti. Pesante quella per Nicolussi Caviglia che, diffidato, salterà la trasferta di Bergamo. Non è una gara particolarmente complicata, anche se molti interventi all'inizio (da qui i due minuti di recupero nel primo tempo) la spezzettano. Ci mette qualche secondo l’arbitro per rilevare, per esempio, l’intervento con il braccio di Maric in un’azione di attacco del Venezia. Il primo giallo della partita arriva all’inizio del secondo tempo, per Guendouzi colpevole di un'entrata in ritardo su Idzes. Nel secondo tempo rischia l'ammonizione anche Koke Perez, per l'intervento su Zaccagni. Il centrocampista della Lazio provoca il giallo di Nicolussi Caviglia, che già lo aveva trattenuto per poi fermarne definitivamente la ripartenza con un fallo. Succede lo stesso con Schingtienne nel finale. Fallo tattico anche per Ellertsson, che prende a sua volta il giallo dopo aver fermato Isaksen. Manca un’ammonizione per Oristano, che ostacola il ritorno in porta di Mandas: c’è solo un richiamo verbale da parte di Marchetti. Sanzionato anche Conde, poco dopo, per l'atterramento su Pedro. Punito nel recupero Zaccagni, per aver fermato la ripartenza di Zerbin. Voto: 5.5.

