Lazio, le parole di Baroni prima del Milan: "Lavoriamo per diventare una grande squadra. E sugli arbitraggi..."

ROMA - Dopo il ko nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter la Lazio di Marco Baroni sarà nuovamente di scena a San Siro in posticipo serale domenica (2 marzo), nel big-match di campionato contro il Milan che nel frattempo ha perso il recupero in casa del Bologna . E a due giorni dalla sfida del Meazza il tecnico biancoceleste ha parlato in conferenza stampa , facendo il punto sul momento della sua squadra e sugli infortunati.

Baroni fa il punto su Romagnoli e gli infortunati

In dubbio c'è Romagnoli (sostituito all'intervallo contro l'Inter per un fastidio muscolare) in una difesa che sta per recuperare invece il lungodegente Patric: "Romagnoli ha svolto un lavoro di recupero e sta meglio. Quella di martedì è stata una mia scelta preventiva, abbiamo ancora due sedute di allenamento e lo valuteremo. Patric? Ieri ha lavorato con la squadra e sta meglio. Ora valuterò in questi due allenamenti per capire se potrà venire con noi a San Siro". Tra i possibili rientri anche quello di Vecino, prezioso jolly di centrocampo rimasto a lungo ai box per un infortunio muscolare: "È un giocatore fondamentale per noi, ma quando ci sono questo tipo di infortuni bisogna capire le sensazioni del giocatore. Ieri ha svolto quasi tutto l'allenamento con noi, ci parlerò. Non giocherà dall'inizio, ma vedremo se potrà entrare a gara in corso".

Noslin, Tchaouna e il problema del gol senza Castellanos

Baroni ha parlato poi del problema del gol, accusato dalla Lazio dopo lo stop di Castellanos (ancora indisponibile come il terzino Hysai): "Il Taty è un giocatore importante, ma è la squadra a dover trovare la soluzione. Abbiamo sempre segnato di collettivo e il gol è una resaponbilità di tutti, la chiave è nel gruppo e non nelle individualità". Il tecnico ha rinnovato poi la sua fiducia a Noslin e Tchaouna, alternati nelle utlime uscite nel ruolo di centravanti con Dia lasciato sulla trequarti: "Oltre al gol, io vedo altri contenuti all'interno della partita. Entrambi hanno fatto buone prestazioni e dobbiamo sostenerli tutti insieme.Sono due ragazzi che stanno dando un contributo importante, spero che presto possano fare ancora di più". Resta poi il ballottaggio tra i pali, con Mandas preferito a Provedel negli ultimi due matrch: "Vedrete domenica chi gioca".

Le parole del tecnico sugli arbitraggi

Queste invece le parole di Baroni sugli arbitraggi, che ultimamente hanno penalizzato la sua Lazio: "Credo che tutto il movimento deve lavorare per migliorarsi, non solo le squadre. La stessa attenzione che rivolgo alla mia compagine la avranno gli organi competenti per migliorare o puntualizzare qualcosa. Il tema è che ci sono dei regolamenti e ci dobbiamo muovere tutti all'interno di questi. Il calcio non è mio, non è delle società, ma della gente e dobbiamo sostenerlo tutti".

Il giudizio di Baroni sul Milan e sulle critiche alla sua Lazio

Parlando del Milan poi il tecnico biancoceleste ha definito la squadra di Conceicao come "una squadra fortissima, una delle più forti se parliamo di individualità. Il Milan è una pretendente al quarto posto, per noi è un impegno severo ma bellissimo da affrontare viso a viso". Infine, in merito al processo di crescita della sua Lazio, Baroni ha sottolinea che "le critiche fanno parte del gioco, noi lavoriamo sui nostri limiti. Siamo una bella squadra che fa un buon calcio, non siamo ancora una grande squadra ma lavoriamo ogni giorno per diventarlo. Siamo ambizioni ma nella misura dell'andare passo dopo passo. Per questo i confronti con le grandi squadre ci stimolano".