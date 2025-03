Zaccagni, Isaksen e Pedro: perché sono i tre pilastri della Lazio di Baroni

Pedro, un leader indiscusso

«Queste sono partite speciali. Quando si vince in stadi come San Siro ti viene voglia di continuare, di proseguire con tutti i tuoi compagni festeggiando. Sono momenti unici per me, me li godo al massimo come sempre». L’infinità di Pedro è in queste parole rilasciate a Radio Serie A nella notte milanese. Campioni come lui ti fanno credere che si può davvero giocare all’infinito e ti insegnano che bisogna crederci all’infinito. Sei gol in campionato, solo nel 2021-22 ha fatto meglio (9). Il suo tempo non è scaduto e non scadrà con il contratto che ha la deadline a giugno. «Voglio restare, qui sto bene, sono felice», il messaggio lanciato dopo la partita, una lettera d’amore. Lotito e Fabiani nelle scorse settimane avevano aperto al rinnovo: «Questa è casa sua», ma non se ne discuterà subito, tra maggio e giugno, quando si saprà se la Champions sarà possibile o meno. Pedro resterebbe lo stesso. Ha dato la sua disponibilità, spera di giocare qui ancora un anno. Ne festeggerà 38 in estate, uno come lui può pensare di giocare fino a 40 anni. Ha ancora lo scatto bruciante, soprattutto quando entra in corsa. E quale freddezza, quale perfezione davanti alla porta. Il video del rigore battuto a San Siro è in loop sui social, in primo piano c’è il suo viso, è la fotografia di un campione più forte di tutto, delle pressioni, di uno stadio intero. Nessuna smorfia, sguardo mai increspato, solo lui poteva calciare con leggerezza per quanto solo lui sa cosa ha provato. Poi il tiro spiazzante, il gol, il furore, lo sguardo rivolto verso la Curva laziale, gli occhi all’insù, la mano ripetutamente sul petto, una risata sadica, anti-Diavolo. Fino alla festa che ha spento le luci di San Siro. «Gli ho chiesto se era nervoso prima di tirare, non mi ha risposto, non mi ha detto nulla, si è messo a ridere», il racconto di Isaksen diventato retroscena. Ci sarà un segreto dietro quel ghigno.