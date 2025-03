Il Milan-Lazio che forse non avete visto: da Rovella a Patric, il rigore di Pedro vissuto così

Sul dischetto e sull'ultimo (o quasi) pallone della partita poteva andarci un calciatore soltanto, l'unico forse. Per segnare un rigore a San Siro, quello che avrebbe dato la vittoria al 98', ci vogliono estrema freddezza e grande capacità di isolarsi da tutto il resto, dai fischi di uno stadio intero e dalla pressione che inevitabilmente prova a schiacciarti. Ecco perché il rigore del 2-1 che ha regalato alla Lazio il trionfo sul Milan allo scadere l'ha battuto Pedro, uno che in bacheca vanta 25 trofei . Zero pressione, Pedrito ha dimostrato di non sentirla spiazzando Maignan in modo glaciale. Qualche altro suo compagno, invece, non se l'è sentita nemmeno di guardare. E come biasimarli.

Il dietro le quinte di Milan-Lazio

Quel pallone contava tanto per la Lazio e per la sua classifica. Pedro si è preso la responsabilità e non ha esitato, Rovella invece ha preferito voltarsi e appoggiarsi sulle ginocchia, sperando nella classe del compagno, che poi non ha fallito. In un'immagine dall'alto, mostrata sui social dalla Lazio, si vedono quasi tutti i giocatori intorno all'area, Pedro sul pallone e Rovella poco fuori la lunetta in preghiera. Come Patric: anche lui ha rivolto lo sguardo altrove. Poi, quando la panchina biancoceleste è scattata in campo per festeggiare, allora anche chi non guardava ha capito. Ha capito che Pedro aveva reso semplice il complesso, per la gioia di Baroni, che - anche lui - prima ha dato le spalle al dischetto e poi si è voltato spingendo quel pallone dentro con gli occhi, con la voglia di chi ci credeva veramente. Alla fine ne è nata un'esultanza di gruppo sfrenata che la Lazio non ha mancato di condividere sui social, gasando i tifosi e rivelando il dietro le quinte di un Milan-Lazio per cuori forti.