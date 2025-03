La Lazio rischia di dover rinunciare a Mattia Zaccagni nell'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 6 marzo alle 21 in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen . Il capitano dei biancocelesti, grande protagonista in campionato nella vittoria di San Siro contro il Milan , potrebbe essere costretto a saltare il match a causa di un problema al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi.

Marusic colpito duro in Milan-Lazio: escluse lesioni

Baroni attende novità anche per quanto riguarda Adam Marusic, uscito dolorante nell'intervallo della sfida contro il Milan: escluse lesioni, per il difensore si tratta solo di una forte contusione che, però, richiede qualche giorno per essere smaltita. Potrebbe, dunque, essere preservato dall'impegno europeo per poi tornare a disposizione contro l'Udinese. Decisiva, per entrambi, sarà la rifinitura che la squadra effettuerà prima di volare alla volta di Plzen.