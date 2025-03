Lazio, il buongiorno dopo la vittoria: Patric scatenato sotto i tifosi

ROMA - Un buongiorno speciale quello della Lazio riservato ai tifosi. Sui social ecco un altro video della festa dopo la vittoria sul campo del Viktoria Plzen. Le immagini mostrano i giocatori di Baroni festeggiare sotto la tribuna riservata ai laziali in trasferta. Patric quello più scatenato, che da sotto urla: “Andiamo, andiamo!”.

Lazio, la festa sui social con il buongiorno

“Vittoria eroica”, commenta un tifoso sotto il post della Lazio. Ma qualcuno si lamenta pure: “Va bene vincere, però non si può giocare così”. La squadra di Baroni nonostante una prestazione non all’altezza è riuscita comunque a vincere e portare a casa un risultato importante. E ora il ritorno in programma giovedì prossimo, il 13 marzo, alle ore 18:45 all’Olimpico. Ci si gioca tutto.