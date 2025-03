Romagnoli è una furia dopo la vittoria della Lazio: "Campo di m..."

PLZEN (Repubblica Ceca) - Un successo prezioso e la consapevolezza di aver compiuto un passo importante per la qualificazione verso i quarti di finale di Europa League. Al fischio finale di Viktoria Plzen-Lazio, i giocatori biancocelesti sono andati a festeggiare la vittoria insieme ai numerosi tifosi che si erano presentati in Repubblica Ceca per sostenere la squadra di Baroni. Il gol di Isaksen, realizzato nell’ultimo minuto di recupero, ha reso epica una sfida che i biancocelesti hanno vinto in nove uomini, nonostante l’inferiorità numerica certificata dalle espulsioni di Rovella e Gigot.