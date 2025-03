ROMA - Loum Tchaouna ha parlato della prossima partita della Lazio ai microfoni del canale ufficiale del club biancoceleste. L’attaccante francese, di origini africane, analizza l’Udinese, prossimo avversario della squadra di Baroni. "Affrontiamo un'altra partita difficile - ammette l’attaccante laziale - l‘Udinese è una squadra in forma, dovremo preparare questa partita con fiducia e determinazione perché i nostri avversari giocano con grande intensità mettendo in campo tanta grinta, arrivano da tre vittorie consecutive, sono la squadra del momento. Noi arriviamo da due successi esaltanti, ottenuti all'ultimo respiro grazie ai gol di Pedro e Isaksen: sono risultati che ci danno tanta fiducia. A Plzen è arrivata una vittoria incredibile, non mi era mai capitato di vincere con due uomini in meno: siamo una squadra che non molla mai".