Lazio, problemi per Nuno Tavares in vista dell'Udinese: le sue condizioni

ROMA - Contrattempo per Marco Baroni in vista della gara di stasera a Roma tra la sua Lazio e l'Udinese, posticipo del lunedì della 28ª giornata di Serie A. Nuno Tavares, candidato a una maglia da titolare contro i friulani, si è fermato per un risentimento muscolare, sofferto ieri, nella seduta di allenamento di rifinitura. L'esterno portoghese andrà in panchina per precauzione, al fine di evitare rischi di aggravamento del problema.